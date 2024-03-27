Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился фотографией с нападающим Михаилом Мудриком после победы над Исландией (2:1).

Во Вроцлаве состоялся завершающий матч за путевку на Евро-2024. Сборная Украины в напряженном матче одержала победу над Исландией (2:1). Победный гол записал в свой актив Михаил Мудрик, а ассистировал ему Георгий Судаков.

"Надеюсь, скоро сможем сыграть в Украине": Малиновский озвучил главный секрет триумфального выхода на Евро-2024

После матча полузащитник Шахтера выложил фотографию с Мудриком, где игроки празднуют гол. Фото сопровождает подпись: "Супергерой". Стоит заметить, что Судаков поучаствовал и в первом голе в ворота Исландии, когда ассистировал Виктору Цыганкову.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E. Соперниками команды Сергея Реброва стали Бельгия, Румыния и Словакия. Турнир состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Украина выцарапала путевку на Евро-2024, одержав волевую победу над Исландией