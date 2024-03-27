"Это очень важная победа для всей Украины и для всех болельщиков. У нас есть хороший опыт таких матчей. Мы ожидали такую игру, которая будет очень тяжелой. Соперник забил гол в первом тайме. Но я хочу сказать, что в перерыве я видел, что все верят, что мы сможем отыграться, вернуться в игру. Результат был достигнут благодаря характеру всей сборной.

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В первом тайме у нас было очень много моментов. Соперники, пока были свежие, более компактно защищались. Мы знали, что со временем у нас будет больше зон, потому что они физически подсядут. Поэтому мы их и додавили в конце. И ребята, которые вышли на замену, также помогли. Сегодня победа такая, командная.

Замечательной была поддержка на трибунах. Мы играем в Польше. Надеемся, что сможем сыграть в Украине. Спасибо всем болельщикам, которые приехали. И из Чехии, я знаю, приехали, и из разных стран. Спасибо всем, кто приехал.

Альберт Гудмундссон? Я с ним поговорил, но я знаю его качества как футболиста, он очень сильный игрок. Он показал, что из минимума моментов может сделать гол, потому что очень опасен. Это был финал, победитель один, и я рад, что мы выиграли.

Что чувствовал после финального свистка? Что мы это сделали. Потому что все переживали, очень большое давление было на команду перед матчем, все говорили, что мы фавориты. Но все понимали, что это будет очень тяжелая игра. Посвящаю победу всей Украине, всем защитникам нашей страны, которые защищают Украину и кто воюет сейчас. Это победа для них", – цитирует Малиновского Sport.ua.

Напомним, сборная Украины уступая после первого тайма сумела перевернуть игру после перерыва и праздновала победу (2:1), позволившую ей выйти на чемпионат Европы.

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