Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився світлиною з нападником Михайлом Мудриком після перемоги над Ісландією (2:1).

У Вроцлаві відбувся завершальний матч за путівку на Євро-2024. Збірна України в напруженому матчі здобула перемогу над Ісландією (2:1). Переможний гол записав у свій актив Михайло Мудрик, а асистував йому Георгій Судаков.

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Після матчу півзахисник Шахтаря виклав світлину з Мудриком, де гравці святкують гол. Фото супроводжує підпис: "Супергерой". Варто зауважити, що Судаков взяв участь і в першому голі у ворота Ісландії, коли асистував Віктору Циганкову.

Збірна України на Євро-2024 зіграє у групі E. Суперниками команди Сергія Реброва стали Бельгія, Румунія та Словаччина. Турнір відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Україна видряпала путівку на Євро-2024, здобувши вольову перемогу над Ісландією