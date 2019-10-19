Клопп назвал цель Ливерпуля в матче против Манчестер Юнайтед – немец думает не только о победе

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал комментарий в преддверии выездного матча 9-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

"Если Манчестер Юнайтед хочет изменить ситуацию в этом сезоне, мы должны сделать так, чтобы это не произошло на этой неделе.

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Мы не нервничаем из-за победной серии и истории, которую можем написать. Чувствуем себя спокойно и амбициозно. С уважением относимся к сопернику. Настраиваемся на лучший МЮ, с которым можем встретиться.

Давление на Сульшера? Хочу, чтобы у каждого тренера было достаточно времени, но ни один клуб не хочет ждать, пока придет успех. После моих первых 29 матчей не было 100-процентной уверенности, что я идеально подхожу Ливерпулю", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, поединок Манчестер Юнайтед – Ливерпуль состоится 20 октября, начало в 18:30. "Красные дьяволы" попытаются прервать впечатляющую победную серию подопечных Юргена Клоппа, которая насчитывает уже восемь матчей.

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