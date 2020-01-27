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Сульшер: Все ждут провала Манчестер Юнайтед

06:30 13 Читати українською
Сульшер: Все ждут провала Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / фото из соцсетей

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Транмер Роверс (6:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

 

"Уже много было сказано и написано об этом поле. Мы сыграли хорошо и не хотели использовать длинные передачи, так как не такой игры хотим. Мы опустили мяч и забили красивые голы. У нас отличные футболисты.

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Я не знаю, что вы говорите и пишете. Можно заметить, что все ждут нашего провала, но меня это не волнует. Я не поддаюсь эмоциям. Сейчас я счастлив, но не стану расслабляться. Впереди две важных игры", – приводит слова Сульшера BBC.

Напомним, после 24-х туров АПЛ Манчестер Юнайтед набрал 34 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 6 пунктов.

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Теги
Англия Кубок Англии 2019/20 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Транмер Роверс - Манчестер Юнайтед
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