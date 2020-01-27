Сульшер: Всі чекають провалу Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував перемогу над Транмер Роверс (6:0) в матчі 1/16 фіналу Кубка Англії.

"Вже багато було сказано і написано про це поле. Ми зіграли добре і не хотіли використовувати довгі передачі, тому що не такої гри хочемо. Ми опустили м'яч і забили красиві голи. У нас відмінні футболісти, які викладаються в кожному матчі.

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Я не знаю, що ви говорите і пишете. Можна помітити, що всі чекають нашого провалу, але мене це не хвилює. Я не піддаюся емоціям. Зараз я щасливий, але не стану розслаблятися. Попереду дві важливі гри", – наводить слова Сульшера BBC.

Нагадаємо, після 24-х турів АПЛ Манчестер Юнайтед набрав 34 очки та посідає п'яте місце в турнірній таблиці. Відставання від зони Ліги чемпіонів складає 6 пунктів.

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