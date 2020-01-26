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Транмер Роверс – Манчестер Юнайтед – 0:6 – видео голов и обзор матча

19:28 159 Читати українською
Транмер Роверс – Манчестер Юнайтед – 0:6 – видео голов и обзор матча
Транмер Роверс – Манчестер Юнайтед – 0:6 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед разгромил Транмер Роверс в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча.

 

Кубок Англии, 1/16 финала

Транмер Роверс – Манчестер Юнайтед – 0:6

Голы: Магуайр, 10 Далот, 13 Лингард, 16 Джонс, 41, Мартиаль, 45, Гринвуд, 56

Кубок Англии: Манчестер Юнайтед уничтожил Транмер Роверс с теннисным счетом

Манчестер Юнайтед повезло со жребием на этом этапе Кубка. Транмер прочно засел в зоне вылета Лиги 1 (третий английский дивизион) без особых перспектив на спасение. Итоговый счет отчетного матча - 0: 6 - ярко демонстрирует, насколько в разных категориях находятся команды.

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Англия Видеоновости Транмер Роверс - Манчестер Юнайтед Транмер Роверс Транмер Роверс Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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