Сульшер верит, что Манчестер Юнайтед завершит сезон в топ-4

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Фулхэмом (3:0) в матче 26-го тура АПЛ.

"Всегда приходится рисковать (вопрос о выбранном составе), но, если вы не рискуете, вы не выиграете. Я должен доверять игрокам. Не испытывал проблем, когда доверял место в составе кому-то из игроков.

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Соперник устроил прессинг в первые 10 минут, но после забитого нами гола, все встало на свои места. Самое приятное, что во втором тайме мы контролировали ход матча. Мы могли забить 4-5 голов. Играли лучше, чем против Лестера.

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Я всегда следовал за Манчестер Юнайтед, с того момента, как был игроком. У нас захватывающая, молодая команда. Сейчас я концентрируюсь на том, чтобы улучшить позиции в чемпионате. Надеюсь, мы сможем подняться выше", – цитирует Сульшера BBC.