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Сульшер вірить, що Манчестер Юнайтед завершить сезон в топ-4

18:50 107 Читать на русском
Сульшер вірить, що Манчестер Юнайтед завершить сезон в топ-4
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував перемогу над Фулхемом (3:0) в матчі 26-го туру АПЛ.

"Завжди доводиться ризикувати (питання про обраний склад), але, якщо ви не ризикуєте, ви не виграєте. Я повинен довіряти гравцям. Не відчував проблем, коли довіряв місце в складі комусь із гравців.

Фулхем – Манчестер Юнайтед – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Суперник влаштував пресинг перші 10 хвилин, але після забитого нами гола, все встало на свої місця. Найприємніше, що в другому таймі ми контролювали хід матчу. Ми могли забити 4-5 голів. Грали краще, ніж проти Лестера.

Манчестер Юнайтед розгромив Фулхем та піднявся у зону Ліги чемпіонів

Я завжди йшов за Манчестер Юнайтед, з того моменту, як був гравцем. У нас захоплююча, молода команда. Наразі я концентруюся на тому, щоб поліпшити позиції в чемпіонаті. Сподіваюся, ми зможемо піднятися вище", – цитує Сульшера BBC.

Англія26 турКрейвен Коттедж (Лондон)

Фулхем - Манчестер Юнайтед: Субота 09 лютого 2019

Фулхем
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Юнайтед
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Фулхем - Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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