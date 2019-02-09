Сульшер вірить, що Манчестер Юнайтед завершить сезон в топ-4

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував перемогу над Фулхемом (3:0) в матчі 26-го туру АПЛ.

"Завжди доводиться ризикувати (питання про обраний склад), але, якщо ви не ризикуєте, ви не виграєте. Я повинен довіряти гравцям. Не відчував проблем, коли довіряв місце в складі комусь із гравців.

Фулхем – Манчестер Юнайтед – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Суперник влаштував пресинг перші 10 хвилин, але після забитого нами гола, все встало на свої місця. Найприємніше, що в другому таймі ми контролювали хід матчу. Ми могли забити 4-5 голів. Грали краще, ніж проти Лестера.

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Я завжди йшов за Манчестер Юнайтед, з того моменту, як був гравцем. У нас захоплююча, молода команда. Наразі я концентруюся на тому, щоб поліпшити позиції в чемпіонаті. Сподіваюся, ми зможемо піднятися вище", – цитує Сульшера BBC.