"В раздевалке тихо. Все разочарованы. Это футбол – иногда все решает один удар. Мы должны сделать из этого выводы. Нужно попробовать это на вкус и сделать так, чтобы больше никогда такого не переживать.

Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (11:10 пен.) – видео голов и обзор матча

Мы не смогли включиться и не играли так хорошо, как могли бы. Думаю, что мы начали неплохо, но соперники реализовали свой единственный удар в створ ворот. Конечно, мы разочарованы тем, что снова пропустили после стандарта.

Они не давали нам играть, закрывали зоны, хорошо защищались. Мы не создавали достаточно серьезных моментов. Сейчас не время указывать на то, что я бы сделал иначе. Но когда остаешься без трофея, значит, ты не все сделал правильно.

Мы подходим все ближе и ближе, становимся все лучше и лучше. Мы были всего в одном шаге от трофея. Единственный способ достигать желаемого – это становиться лучше", – цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.

Заметим, "желтая субмарина" одержала победу в серии пенальти, реализовав 11 ударов с отметки подряд. В Манчестер Юнайтед ошибся Де Хеа, принеся Вильярреалу первый серьезный трофей в Европе.

Вильярреал – МЮ: Сульшер не готов к трофеям, боль Де Хеа в идеальной "лотереи", Эмери взял свою ЛЕ и навредил Шахтеру