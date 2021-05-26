Вильярреал встречается с Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы 2020/21. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Матч Вильярреал – Манчестер Юнайтед стартовал в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 2". Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Поединок проходит в польском Гданьске.

На 29-й минуте Вильярреал открыл счет. Жерар Морено в падении замкнул подачу со штрафного. Седьмой гол испанца в Лиге Европы 2020/21.

Вильярреал - Манчестер Юнайтед – видео гола Морено: