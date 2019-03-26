Сульшер станет полноценным тренером Манчестер Юнайтед до конца недели, – Daily Mail

Уле Гуннар Сульшер еще не долго будет исполняющим обязанности главного тренера МЮ.

Боссы Манчестер Юнайтед решили прислушаться к мнению болельщиков и игроков клуба, и назначить Уле Гуннара Сульшера полноценным наставником команды, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, официальное назначение норвежского специалиста состоится на этой неделе.

Напомним, 46-летний наставник оказался на тренерском мостике МЮ в декабре 2018-го, после увольнения Жозе Моуринью. Действующий контракт Сульшера с "красными дьяволами" рассчитан до конца сезона.

В текущем сезоне АПЛ Манчестер Юнайтед занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.

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