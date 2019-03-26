Сульшер стане повноцінним тренером Манчестер Юнайтед до кінця тижня, – Daily Mail

Уле Гуннар Сульшер ще не довго буде виконувачем обов'язків головного тренера МЮ.

Боси Манчестер Юнайтед вирішили прислухатись до думки вболівальників і гравців клубу, та остаточно призначити Уле Гуннара Сульшера повноцінним наставником команди, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, офіційне призначення норвезького фахівця відбудеться вже цього тижня.

Нагадаємо, 46-річний наставник опинився на тренерському містку МЮ в грудні 2018-го, після звільнення Жозе Моурінью. Чинний контракт Сульшера з "червоними дияволами" розрахований до кінця сезону.

В поточному сезоні АПЛ Манчестер Юнайтед посідає 5-ту сходинку турнірної таблиці.

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