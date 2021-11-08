"На самом деле он сделал то, ради чего его приглашали. Он пришел и снова дал фанатам надежду, заставил болельщиков вернуться на стадион и снова смотреть матчи команды. Он сделал это. Он проделал огромную работу в этом смысле. Но сможет ли привести нас к титулам? Будем ли бороться с ним за победу в Лиге чемпионов?

Манчестер Юнайтед все еще может уволить Сульшера – руководство согласовало ближайшие цели

Вам нужен какой-нибудь фундамент, чтобы опираться на него, когда вам не хватает уверенности. У Юнайтед этого нет. Футбольный клуб будет жить и дышать дольше любого человека. Важно то, что лучше для клуба. Я просто чувствую, что, возможно, пора передать эстафету. Кто мог бы возглавить нас? Думаю, что Сульшер мог уйти сейчас с высоко поднятой головой.

Я не вижу философию, не вижу идентичности. Это нормально – проиграть, такое случается. Но я хочу увидеть, из какого теста. Кто вы? Игроки не бегают и не рискуют здоровьем в матчах. Я рассматриваю это как неуважение к тренеру, это почти как: "Я не боюсь тренера", – сказал Фердинанд в своем Youtube-подкасте FIVE.

После 11 туров АПЛ манкунианцы расположились на 6-й строчке. В Лиге чемпионов подопечные Сульшера с 7 очками удерживают лидерство группы F.

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