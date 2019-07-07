Погба выдвинул ультиматум Манчестер Юнайтед – трансфер в Реал стал ближе

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба серьезно настроен присоединиться к мадридского Реала.

Поль Погба заявил руководству Манчестер Юнайтед и главному тренеру Сульшер о желании покинуть клуб и не хочет обсуждать это решение, передает Marca.

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В связи с этим Манчестер Юнайтед попросил Погба о времени на поиск замены, а также о том, чтобы 26-летний полузащитник присоединился к команде на предсезонном турне.

Главным кандидатом на замену французу считается полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич. Римляне требуют 120 млн евро за игрока, однако манкунианцы считают такую ​​сумму завышения.

Отметим, что Реал дважды связывался с Манчестер Юнайтед по поводу Погба и ожидает начала переговоров, но они не хотят портить отношения с "красными дьяволами". Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан хочет видеть своего соотечественника в команде и настаивает на его подписании.

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