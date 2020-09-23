Победа над Лутоном в Кубке английской лиги стала 50-й для Манчестер Юнайтед под руководством Сульшера. Для этого ему понадобилось 92 матча, сообщает Opta.

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Интересно, что только 2 тренера в истории "красных дьяволов" достигали отметки в 50 побед скорее норвежца. Лидером является Эрнест Мангнал, который возглавлял команду в начале 20 века (понадобилось 78 матчей), а второе место занимает Жозе Моуринью (81 поединок). Интересно, что сэру Алексу Фергюсону понадобилось 104 поединка для достижения отметки в 50 побед.

Напомним, Манчестер Юнайтед разбил Лутон в матче Кубка английской лиги благодаря голам Маты, Рашфорд и Гринвуда.

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