Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. МЮ, Вест Хэм, Ньюпорт и Брентфорд прошли дальше.

Кубок английской лиги, 1/16 финала

Лутон Таун – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голы: Мата, 44, Рашфорд, 88, Гринвуд, 90+2

Вест Хэм – Халл Сити – 5:1

Голы: Снодграсс, 18, Алле, 45, 90+1, Ярмоленко, 56 (пен), 90+2 – Вилкс, 70

Ньюпорт – Уотфорд – 3:1

Голы: Абрахамс, 18 (пен), Лабади, 28, Эймонд, 65 – Пенаранда, 54 (пен)

Удаление: Перица, 89

Вест Бромвич – Брентфорд – 2:2 (по пен – 4:5)

Голы: Робсон-Кану, 56, Эдвардс, 66 (пен) – Маркондес, 58, Форсс, 73

Манчестер Юнайтед на выезде экспериментальным составом обыграл Лутон Таун. Под занавес первого тайма Мата открыл счет с пенальти, а в конце встречи Рашфорд и Гринвуд закрепили преимущество "красных дьяволов". Молодой голкипер Дин Хендерсон дебютировал в официальном матче за МЮ.

Другой представитель АПЛ Вест Бромвич не справился с командой Чемпионшипа. Брентфорд дважды отыгрывался против "дроздов", а в серии пенальти оказался сильнее – гости реализовали все удары с "точки".

Ньюпорт прошел Уотфорд, а Вест Хэм благодаря Андрею Ярмоленко разбил Халл Сити. Подробный отчет о матче и видео феерии украинца ищите по ссылке:

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Кстати, Вест Хэм непосредственно перед матчем узнал очень неприятные новости – Дэвид Мойес и два игрока команды получили положительные тесты на COVID-19.

А вот Тоттенхэм свой матч против Лейтон Ориент не сыграл – встречу перенесли из-за коронавируса у соперников "шпор".