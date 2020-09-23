Перемога над Лутоном в Кубку англійської ліги стала 50-ю для Манчестер Юнайтед під керівництвом Сульшера. Для цього йому знадобилось 92 поєдинки, повідомляє Opta.

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Цікаво, що лише 2 тренери в історії "червоних дияволів" досягали позначки у 50 перемог швидше за норвежця. Лідером є Ернест Мангнал, який очолював команду на початку 20 сторіччя (знадобилось 78 матчів), а друге місце посідає Жозе Моурінью (81 поєдинок). Цікаво, що серу Алексу Фергюсону знадобилось 104 поєдинки для досягнення позначки у 50 перемог.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розбив Лутон в матчі Кубка англійської ліги завдяки голам Мати, Рашфорда та Грінвуда.

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