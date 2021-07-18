"Насколько я понимаю, осталась только бумажная работа, небольшие детали. Надеюсь, сможем объявить в ближайшее время.

Холанд разочарован трансфером Санчо в Манчестер Юнайтед

Как только документы будут улажены, и он станет нашим игроком, я скажу, что думаю об этом футболисте", – приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

Ранее манкунианцы уже заявляли, что достигли принципиального согласия относительно перехода Санчо в Юнайтед. СМИ оценивают сумму трансфера в 85 млн евро. В прошлом сезоне Бундеслиги Джейдон провел 26 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 11-ю ассистамии.

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