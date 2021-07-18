"Наскільки я розумію, залишилася лише паперова робота, невеликі деталі. Сподіваюся, зможемо оголосити найближчим часом.

Холанд розчарований трансфером Санчо в Манчестер Юнайтед

Як тільки документи будуть залагоджені, і він стане нашим гравцем, я скажу, що думаю про цього футболіста", – наводить слова Сульшера Manchester Evening News.

Раніше манкуніанці вже заявляли, що досягли принципової згоди щодо переходу Санчо в Юнайтед. ЗМІ оцінюють суму трансферу у 85 млн євро. У минулому сезоні Бундесліги Джейдон провів 26 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 11-ма асистами.

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