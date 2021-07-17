"Конечно, мне грустно, что он едет, но таков футбол. В этом виде спорта никогда не знаешь, что будет дальше.

Манчестер Юнайтед официально подтвердил трансфер Санчо

Джейдон и я хорошо понимали друг друга. Он – первоклассный игрок", – приводит слова Холанда Mundo Deportivo со ссылкой на Sport Bible.

Напомним, Джейдон Санчо выступал за "шмелей" в течение последних 4-х сезонов. И Боруссия, и Манчестер Юнайтед уже подтвердили трансфер 22-летнего вингера на Туманный Альбион, но представление состоится позже.

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