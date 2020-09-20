Сульшер назвал причины неожиданного поражения Манчестер Юнайтед от Кристал Пэлас
Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер попытался найти оправдание после встречи с Кристал Пэлас (1:3).
"Мы проиграли не из-за пенальти. Мы вообще сделали недостаточно для победы. Это мой главный вывод. Наши игроки были недостаточно готовы, в том числе физически.
Неожиданное фиаско манкунианцев в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:3
Я считаю, что пенальти был ошибочным. Хотя решение перебить его было правильным. И кто знает, как бы все сложилось, если бы пенальти не назначили. Но в целом вывод такой, что мы были недостаточно готовы. Нам нужно как можно быстрее добавлять.
В Кристал Пэлас было четыре товарищеских игры, плюс это уже их третий официальный матч", – цитирует Сульшера TalkSport.
Напомним, по итогам прошлого сезона АПЛ МЮ удалось финишировать третьим.
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