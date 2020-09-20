Сульшер назвав причини несподіваної поразки Манчестер Юнайтед від Крістал Пелас
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер спробував знайти виправдання після зустрічі з Крістал Пелас (1:3).
"Ми програли не через пенальті. Ми взагалі зробили недостатньо для перемоги. Це мій головний висновок. Наші гравці були недостатньо готові, в тому числі фізично.
Несподіване фіаско манкуніанців у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – 1:3
Я вважаю, що пенальті був помилковим. Хоча рішення перебити його було правильним. І хто знає, як би все склалося, якби пенальті не призначили. Але в цілому висновок такий, що ми були недостатньо готові. Нам потрібно якомога швидше додавати.
У Крістал Пелас було чотири товариських гри, плюс це вже їхній третій офіційний матч", – цитує Сульшера TalkSport.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону АПЛ МЮ вдалось фінішувати третім.
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