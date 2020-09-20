Кристал Пэлас шокировал "красных дьяволов" голом уже на 7 минуте – Таунсенд замкнул прострел Шлуппа с левого фланга. В первом тайме Манчестер Юнайтед достаточно неуверенно играл и имел только один неплохой удар Мактоминая из-за пределов штрафной.

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Во второй половине "орлы" имели хорошие возможности удвоить преимущество и заработали достаточно сомнительный пенальти. Айю не смог реализовать пенальти, однако после просмотра видеоповтора Кристал Пэлас перебивал 11-метровый. Заха решил пробить вместо партнера и реализовал приговор. Ван де Беек отыграл один мяч, однако Заха поиздевался над защитой манкунианцев и поставил точку в матче.

Таким образом, Кристал Пэлас набрал 6 очков и попал в тройку лидеров, а Манчестер Юнайтед с 0 пунктов расположился на 15 позиции.

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