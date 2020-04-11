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Манчестер Юнайтед готов избавиться от пятерых игроков – известен "черный список" Сульшера

06:30 16 Читати українською
Манчестер Юнайтед готов избавиться от пятерых игроков – известен "черный список" Сульшера
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Манчестер Юнайтед будет делать ставку далеко не на всех игроков, у которых есть контракт с клубом.

Пятеро игроков "красных дьяволов" будут в зоне риска во время трансферного окна, сообщает MEN.

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Защитник Фил Джонс и хавбеки Джесси Лингард и Андреас Перейра останутся без гарантий на игровое время, поэтому им лучше искать новые команды. То же касается Алексиса Санчеса и Криса Смоллинга, которые текущий сезон проводят в арендах за Интер и Рому соответственно. Сульшер хочет расширить свой бюджет и освободить место в составе как минимум для трех новичков.

Напомним, прошлым летом Манчестер Юнайтед потратил на Ван-Биссаку, Магуайра и Джеймса 148 млн фунтов.

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