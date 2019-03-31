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Сульшер будет контролировать трансферы Манчестер Юнайтед

23:35 14 Читати українською
Сульшер будет контролировать трансферы Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер будет отвечать за трансферы клуба.

Уле Гуннар Сульшер будет контролировать все трансферы Манчестер Юнайтед, о чем сообщил бывший наставник "красных дьяволов" Дэвид Мойес, передает goal.com.

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Норвежец после роли исполняющего обязанности главного тренера на этой неделе подписал полноценный контракт с манкунианцами до 2022 года.

Сейчас Сульшер хочет сохранить в составе Андера Эрреру, Поля Погба и Маркуса Решфорда. Также команду может покинуть Хуан Мата, у которого летом заканчивается контракт.

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