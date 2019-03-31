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Бекхэм оценил перспективы Сульшера в Манчестер Юнайтед

19:46 32 Читати українською
Бекхэм оценил перспективы Сульшера в Манчестер Юнайтед
Дэвид Бекхэм и Уле Гуннар Сульшер / Metro

Экс-хавбек Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм прокомментировал полноценное назначения Уле Гуннара Сульшера на должность главного тренера.

"Замечательно, что Сульшер проделал невероятную работу, поэтому он заслужил полноценный контракт. Его любят фанаты, игроки и все остальные в клубе. Фантастическая работа Уле Гуннара будет продолжаться, поскольку настоящие фаны обожают его. Это замечательно для него и клуба", – сказал Бекхэм Sky Sports.

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Бекс и Сульшер вместе выигрывали требл в составе Манчестер Юнайтед в сезоне 1998/99. В финале ЛЧ в том году именно Дэвид подал угловой, после которого норвежец забил победный гол в ворота Баварии.

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