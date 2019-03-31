Сульшер контролюватиме трансфери Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер буде відповідати за трансфери клубу.

Уле Гуннар Сульшер контролюватиме всі трансфери Манчестер Юнайтед, про що повідомив колишній наставник "червоних дияволів" Девід Мойєс, передає goal.com.

Бекхем оцінив перспективи Сульшера в Манчестер Юнайтед

Норвежець після ролі виконувача обов'язків головного тренера цього тижня підписав повноцінний контракт з манкуніанцями до 2022 року.

Наразі Сульшер хоче зберегти в складі Андера Ерреру, Поля Погба та Маркуса Решфорда. Також команду може покинути Хуан Мата, у якого влітку завершується контракт.