Сульшер – о трансферах Манчестер Юнайтед: Летом к нам отправляли 150 игроков

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер поделился планами на последние недели трансферного окна.

"Я могу сказать лишь то, что у нас сейчас есть прекрасная команда. В нашем составе прекрасные игроки.

Сульшер настаивает на трансфере Магуайра в Манчестер Юнайтед

Однако мы постоянно ищем возможность стать еще лучше. О нас много пишут. Этим летом СМИ отправляли в Манчестер Юнайтед, кажется, 150 игроков. Несколько переходов действительно возможны. Кто-то может к нам прийти, а кто-то может покинуть клуб", – цитирует Сульшера TV 2.

По информации СМИ, одной из основных целей Манчестер Юнайтед является защитник Лестера Харри Магуайр, но финансовая сторона сделки смущает манкунианцев. "Лисы" требуют за своего игрока 90 млн евро.

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