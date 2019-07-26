toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Сульшер настаивает на трансфере Магуайра в Манчестер Юнайтед

06:00 14 Читати українською
Сульшер настаивает на трансфере Магуайра в Манчестер Юнайтед
Харри Магуайр / фото из соцсетей

Манчестер Юнайтед не оставляет надежд подписать защитника Лестера Харри Магуайра.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер еще раз подчеркнул Эду Вудворду о необходимости покупки центрального защитника Лестера Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.

Лестер пообещал отпустить Магуайра, если Манчестер Юнайтед сделает его самым дорогим защитником в истории

По информации издания, Вудворд пропустил предсезонный тур клуба, чтобы поработать над соглашением. "Лисы" хотят выручить с продажи 26-летнего англичанина не менее 90 млн евро.

Магуайр доволен своим положением в Лестере, но согласится на переход в Манчестер Юнайтед, если клубам удастся договариваться между собой.

Лестер заменит Магуайра другим игроком сборной Англии

К слову, в прошлом сезоне Харри провел 31 матч за Лестер в АПЛ, отметившись 3-я голами.

blog_ava
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: справедливая победа "дьяволов", курьезные голы, фейл голкипера и ностальгия по АПЛ
25 июля
843
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лестер Сити Лестер Сити Харри Магуайр Харри Магуайр Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Трансферы Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
55
мин
Реал Мадрид
02:30
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук