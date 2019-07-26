Сульшер настаивает на трансфере Магуайра в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед не оставляет надежд подписать защитника Лестера Харри Магуайра.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер еще раз подчеркнул Эду Вудворду о необходимости покупки центрального защитника Лестера Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.
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По информации издания, Вудворд пропустил предсезонный тур клуба, чтобы поработать над соглашением. "Лисы" хотят выручить с продажи 26-летнего англичанина не менее 90 млн евро.
Магуайр доволен своим положением в Лестере, но согласится на переход в Манчестер Юнайтед, если клубам удастся договариваться между собой.
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К слову, в прошлом сезоне Харри провел 31 матч за Лестер в АПЛ, отметившись 3-я голами.