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Сульшер – про трансфери Манчестер Юнайтед: Влітку до нас відправляли 150 гравців

00:47 114 Читать на русском
Сульшер – про трансфери Манчестер Юнайтед: Влітку до нас відправляли 150 гравців
Уле Гуннар Сульшер / Фото Diario AS

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився планами на останні тижні трансферного вікна.

"Я можу сказати лише те, що у нас зараз є чудова команда. У нашому складі прекрасні гравці.

Сульшер наполягає на трансфері Магуайра в Манчестер Юнайтед

Однак ми постійно шукаємо можливість стати ще кращими. Про нас багато пишуть. Цього літа ЗМІ відправляли в Манчестер Юнайтед, здається, 150 гравців. Кілька переходів дійсно можливі. Хтось може до нас прийти, а хтось може покинути клуб", – цитує Сульшера TV 2.

За інформацією ЗМІ, одніє з основних цілей Манчестер Юнайтед є захисник Лестера Харрі Магуайр, але фінансова сторона угоди бентежить манкуніанців. "Лиси" вимагають за свого гравця 90 млн євро.

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Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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