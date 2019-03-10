Сухоцкий решающим ассистом помог Словану вырвать победу

Слован минимально обыграл Сеницу (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Чехии.

Слован вышел вперед уже на 1-й минуте благодаря голу экс-вингера Олимпика Мохи. Через 15 минут команда из Братиславы могла увеличить преимущество, но Спорар не реализовал пенальти.

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В конце первого тайма Сеница смогла восстановить равновесие, уверенно забив с 11-метровой отметки.

Слован смог вырвать победу уже во второй половине встречи. Украинский защитник Артем Сухоцкий прекрасно навесил с углового, а Любичич забил победный гол.

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После этого тура Слован уверенно лидирует в чемпионате, имея в своем активе 58 очков, опережая ближайшего оппонента аж 14 очков.