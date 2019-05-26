Судья забил гол и засчитал его – курьез дня с чемпионата Нидерландов

Арбитр с легкостью выполнил обязанности форварда в четвертом дивизионе Нидерландов.

В поединке между Харкемасе Бойз и ХСВ Хук победу одержали хозяева 4:2, но это не так важно как эпизод, который случился на 66-минуте матча.

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После затяжной атаки гостей состоялся прострел в штрафную Харкемасе, где точно пробил... арбитр. Рефери ловко ногой переправил мяч в сетку ворот и без проблем засчитал гол.

Апелляции хозяев не убедили судью в том, что он не первоклассный форвард.