"Я считаю, что желтая карточка была несправедливой по крайней мере вторая. И теперь мне придется отбывать наказание. Таким было решение судей, Барселона всячески пыталась оспорить его, но мне ничего не остается, как отбыть наказание и готовиться к следующей игре.

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Сперва я не понял. Защитник шел на меня ногой вперед, и когда я увидел его, я попытался повернуть ногу, чтобы не удариться о него и не получить травму. Но игрок начал кричать, и судья показал мне желтую карточку.

Арбитр сказал мне: "Здесь не так, как в Бразилии". Он сказал, что Ла Лига не похожа на Бразилию. Я просто с уважением отнесся к его решению и покинул поле.

Мне было грустно из-за его решения оставить в силе мою вторую желтую, но теперь мне нужно отбыть наказание и максимально подготовиться, чтобы выложиться на 100% в следующих играх", – цитирует нападающего Mundo Deportivo.

Бразилец получил вторую желтую за фол против Рафы Марины, хотя Роке лишь едва коснулся ноги игрока Алавеса.

Напомним, Витор Роке присоединился к Барселоне зимой текущего года за 60 миллионов евро. В его активе два гола в пяти матчах за каталонцев.

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