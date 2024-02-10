"Я вважаю, що жовта картка була несправедливою принаймні друга. І тепер мені доведеться відбувати покарання. Таким було рішення суддів, Барселона всіляко намагалася оскаржити його, але мені нічого не залишається, як відбути покарання і готуватися до наступної гри.

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Спершу я не зрозумів. Захисник йшов на мене ногою вперед, і коли я побачив його, я спробував повернути ногу, щоб не вдаритися об нього і не отримати травму. Але гравець почав кричати, і суддя показав мені жовту картку.

Арбітр сказав мені: "Тут не так, як у Бразилії". Він сказав, що Ла Ліга не схожа на Бразилію. Я просто з повагою поставився до його рішення і залишив поле.

Мені було сумно через його рішення залишити чинною мою другу жовту, але тепер мені потрібно відбути покарання і максимально підготуватися, щоб викластися на 100% у наступних іграх", – цитує нападника Mundo Deportivo.

Бразилець отримав другу жовту за фол проти Рафи Маріни, хоча Роке лише ледь торкнувся ноги гравця Алавеса.

Нагадаємо, Вітор Роке приєднався до Барселони взимку поточного року за 60 мільйонів євро. В його активі два голи в п'яти матчах за каталонців.

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