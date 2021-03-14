"В первом тайме мы были бедными, счет 1:1 не отражает того, что произошло на поле. Они были более активными, агрессивными, двигали мяч лучше нас. Во втором тайме мы восстановили контроль над игрой. Мы внесли изменения, чтобы попытаться выиграть, и когда все складывалось в нашу пользу, судья принял неправильное решение, а VAR его подтвердил.

Блеск и нищета Ламелы в видеообзоре матча Арсенал – Тоттенхэм – 2:1

У нас было время, чтобы активизироваться и показать хорошую реакцию, добыть ничью. Больше мне нечего сказать. Гол Ламелы был сенсационным, без сомнения. Но самое главное – результат, и мы проиграли. Если честно – первая половина была их, но во второй вмешались Майкл Оливер, Пол Тирни и VAR. Они решили судьбу встречи", – приводит слова Моуринью ВВС.

Поражение не позволило Тоттенхэму сократить отставание от зоны ЛЧ – 6 очков.

Арсенал победил Тоттенхэм в драматичном дерби – Ламела забил чудо-гол рабоной и был удален