"У першому таймі ми були бідними, рахунок 1:1 не відображає того, що сталося на полі. Вони були більш активними, агресивними, рухали м'яч краще за нас. У другому таймі ми відновили контроль над грою. Ми внесли зміни, щоб спробувати виграти, і коли все складалося на нашу користь, суддя ухвалив неправильне рішення, а VAR його підтвердив.

Блиск і злиденність Ламели у відеоогляді матчу Арсенал – Тоттенхем – 2:1

У нас був час, щоб активізуватися і показати хорошу реакцію, отримати нічию. Більше мені нічого сказати. Гол Ламели був сенсаційним, без сумніву. Але найголовніше – результат, і ми програли. Якщо чесно – перша половина була їхньою, але в другій втрутились Майкл Олівер, Пол Тірні і VAR. Вони вирішили долю зустрічі", – наводить слова Моурінью ВВС.

Поразка не дозволила Тоттенхему скоротити відставання від зони ЛЧ – 6 очок.

Арсенал здолав Тоттенхем у драматичному дербі – Ламела забив диво-гол рабоною і був вилучений