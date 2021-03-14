Счет открыл Ламела, который вынужденно заменил травмированного Сона. Аргентинец роскошной рабоной попал точно в нижний угол ворот Лено. Арсенал отыгрался перед свистком на перерыв – Эдегор пробил не слишком сильно, но рикошет от Алдервейрелда дезориентировал Льориса.

Арсенал победил Тоттенхэм в драматичном дерби – Ламела забил чудо-гол рабоной и был удален

Судьбу встречи решил пенальти. На 64 минуте Давинсон Санчес сбил Ляказетта, хотя француз уже успел махнуть ногой мимо мяча. Сам Александр реализовал удар с "точки". Тоттенхэму пришлось доигрывать в меньшинстве после удаления Ламелы. Эрик отмахнулся от Тирни, получив вторую желтую и превратившись в антигероя "шпор".