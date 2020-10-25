"В матче против Реала за Шахтер вышли молодые футболисты – Трубин, Бондарь и Корниенко. Ребята показали хороший уровень игры и помогли своей команде одержать историческую победу.

Луческу оценил перспективы Супряги в Динамо после возвращения в команду Беседина

Это был первый для молодежи матч на таком уровне. Условно вчера эти ребята играли за дубль в первенстве Украины, а сегодня в первой команде в Лиге чемпионов с Реалом. Круто, когда свои воспитанники выступают в самом престижном европейском клубном турнире. Я был приятно удивлен хладнокровием молодых исполнителей. Более того, наставник "горняков" в такой ответственный момент дал понюхать пороха и 18-летним Судакову и Вьюнникк.

К воспитанию Ильи Забарного в Динамо приложили руку многие специалисты. Не побоялся бросить в бой 18-летнего защитника главный тренер молодежной сборной страны Руслан Ротань в отборочных матчах Евро против Дании и Финляндии. Мирча Луческу умеет видеть в молодых футболистах перспективу, поэтому и в основе "бело-синих" парень заиграл. Важно, что наставник ему доверяет. Не заставила себя долго ждать и сборная Украины. Правда, и здесь не обошлось без везения из-за того, что опытные футболисты были травмированы или заболели.

Вообще мне кажется, что придет такое время, когда Шахтер и Динамо за большие деньги будут продавать в европейские клубы своих юных талантов, но здесь многое зависит от самих игроков. Сейчас молодежь Шахтера и Динамо растет, как грибы после дождя. Судьба подарила им шанс работать в двух лучших футбольных академиях страны. Нужно цепляться.

Мне очень импонирует игра в обороне в исполнении Дениса Попова. Видно, что он всегда по-спортивному злой, каким и должен быть защитник.

Супряга пока авансом выходит в старте Динамо. У него есть все для роста, скорость, мощность, но ему придется еще многому научиться – как играть в прессинге, как сохранять мяч в экстремальных условиях. Ему повезло, что сейчас у него тренер Мирча Луческу, который знает, как раскрывать молодежь.

Что касается Сикана, то он для меня пока выглядит лучше, чем Супряга. И правильно сделали "горняки", что отдали Даниила в аренду в Мариуполь. Он там наберется опыта, а затем вернется в Шахтер зрелым игроком.

В перспективе – это основные футболисты национальной сборной Украины. Но опять же, ребята должны очень много требовать от себя, только тогда им светит хороший футбольный путь. Недавно главный тренер сборной Украины Андрея Шевченко сказал, что чемпионат Украины ничего не дает сборной. Здесь я с тренером не совсем согласен. Именно нынешний чемпионат страны дает большую возможность раскрываться молодым талантам, благодаря которым сейчас мы смогли заполнить состав национальной команды", – сказал Шевчук в комментарии изданию Zbirna.com.

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