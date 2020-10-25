"У матчі проти Реала за Шахтар вийшли молоді футболісти – Трубін, Бондар і Корнієнко. Хлопці показали хороший рівень гри і допомогли своїй команді здобути історичну перемогу.

Луческу оцінив перспективи Супряги в Динамо після повернення у команду Бєсєдіна

Це був перший для молоді матч на такому рівні. Умовно вчора ці хлопці грали за дубль у першості України, а сьогодні у першій команді в Лізі чемпіонів з Реалом. Круто, коли свої вихованці виступають в найпрестижнішому європейському клубному турнірі. Я був приємно здивований холоднокровністю молодих виконавців. Більше того, наставник "гірників" у такий відповідальний момент дав понюхати пороху і 18-річним Судакову та В'юннику.

До виховання Іллі Забарного в Динамо доклали руку багато фахівців. Не побоявся кинути у бій 18-річного захисника головний тренер молодіжної збірної країни Руслан Ротань у відбіркових матчах Євро проти Данії та Фінляндії. Мірча Луческу вміє бачити в молодих футболістах перспективу, тому і в основі "біло-синіх" хлопець заграв. Важливо, що наставник йому довіряє. Не змусила себе довго чекати і збірна України. Правда, і тут не обійшлося без везіння через те, що досвідченіші футболісти були травмовані або захворіли.

Взагалі мені здається, що прийде такий час, коли Шахтар і Динамо за великі гроші будуть продавати в європейські клуби своїх юних талантів, але тут багато що залежить від самих гравців. Зараз молодь Шахтаря і Динамо зростає, як гриби після дощу. Доля подарувала їм шанс працювати у двох найкращих футбольних академіях країни. Треба чіплятися.

Мені дуже імпонує гра в обороні у виконанні Дениса Попова. Видно, що він завжди по-спортивному злий, яким і повинен бути захисник.

Супряга поки авансом виходить в старті Динамо. У нього є все для росту, швидкість, потужність, але йому доведеться ще багато чому навчитися – як грати в пресингу, як зберігати м'яч в екстремальних умовах. Йому пощастило, що зараз у нього тренер Мірча Луческу, який знає, як розкривати молодь.

Що стосується Сікана, то він для мене поки виглядає краще, ніж Супряга. І правильно зробили "гірники", що віддали Данила в оренду в Маріуполь. Він там наберется досвіду, а потім повернеться в Шахтар зрілішим гравцем.

У перспективі – це основні футболісти національної збірної України. Але знову ж таки, хлопці повинні дуже багато вимагати від себе, тільки тоді їм світить хороший футбольний шлях. Нещодавно головний тренер збірної України Андрія Шевченка сказав, що чемпіонат України нічого не дає збірній. Тут я з тренером не зовсім згоден. Якраз нинішній чемпіонат країни дає велику можливість розкриватися молодим талантам, завдяки яким зараз ми змогли заповнити склад національної команди", – сказав Шевчук у коментарі виданню Zbirna.com.

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