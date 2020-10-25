"Добавило ли Супряге мотивации появление на тренировках Беседина? Стал ли он больше работать? Супряга – это игрок, который растет.

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Я от него требую и буду требовать, чтобы он был всегда на поле. Чтобы мы его видели и чувствовали. Чтобы у него были моменты, чтобы он цеплялся за мяч. Я жду от него большего", – сказал Луческу в послематчевом интервью программе "ПроФутбол".

Напомним, Артем Беседин вынужден отбывать дисквалификацию за проваленный допинг-тест. С 19 октября Артем имеет право принимать участие в тренировках с Динамо, однако сыграть в официальном поединке 24-летний игрок сможет только после 19 декабря 2020 года.

Супряга в текущем сезоне провел за Динамо 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 5 результативных передач.

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