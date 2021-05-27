Олимпик, Десна и Ингулец готовятся к судьбоносному решению по аттестации на следующий сезон УПЛ.

Исполком УАФ соберется в Днепре 3 июня и объявит результаты аттестационной комиссии, утверждает Meta-ratings.

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У Десны и Ингульца есть проблемы с инфраструктурой, однако они не критичны. Этим клубам дадут время на устранение недостатков и позволят выступить в УПЛ 2021/22. Ситуация Олимпика значительно хуже. Дончане вообще рискуют прекратить существование и почти не имеют шансов получить аттестат на следующий сезон.

Напомним, в прошлом сезоне Олимпик занял предпоследнюю, 13-ю строчку, а Ингулец финишировал 12-м. Десна остановилась в шаге от еврокубков – 6 место. На следующий сезон УПЛ планирует расширение до 16 команд.

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