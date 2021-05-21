Президент Олимпика Владислав Гельзин отреагировал на свою дисквалификацию от футбола и рассказал о будущем клуба.

"Никаких эмоций по поводу моей дисквалификации нет. Это не меня дисквалифицировали, а в стойло поставили всех, кто занимается футболом и вкладывает в него деньги. Всех президентов клубов.

Гельзин официально получил длительную дисквалификацию по мотивам скандального матча Олимпик – Шахтер

Если хотят, чтобы такой гнилой футбол продолжался, я отдохну, буду жить для себя и тратить деньги на развлечения, а не вкладывать их, поддерживая отечественный футбол. Апелляция? Пока еще не знаю. Возможно. То, что сейчас происходит, терпеть сложно. Вся футбольная система в Украине прогнила с самого низа до самого верха

Что будет с Олимпиком? Недавно клубу исполнилось 20 лет. Мы пережили яркие эмоции. Я тоже играл, выходил с командой в высшую лигу. Пока не знаю, будет ли существовать клуб дальше. Возможно, да. Возможно, нет. Я подумаю", – цитирует Гельзина Meta-Ratings.

К слову, УАФ официально дисквалифицировала президент дончан от футбола на 5 лет + 5 условно из-за грубых высказываний после матча 17-го тура УПЛ между Олимпиком и Шахтером.

Добавим, что команда завершила сезон на 13-й позиции турнирной таблицы УПЛ, на 4 пункта опередив последний Минай.

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