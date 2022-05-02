Сезон 2021/22 УПЛ официально завершен, сообщает официальный сайт УАФ. Исполком ассоциации утвердил решение, о чем в ближайшее время уведомит УЕФА.

Чемпиона не будет: УПЛ официально объявила историческое решение относительно судьбы сезона 2021/22

Клубы украинской Премьер-лиги поддержали предложение завершить сезон 2021/22, поскольку чемпионат не может быть доигран из-за продолжения военного положения в Украине. Турнирная таблица будет зафиксирована на 24 февраля 2022 года. Награждение призеров не будет производиться. Для окончательного утверждения требовалось подтверждение от Исполнительного комитета УАФ.

Напомним, после 18 туров пятерка команд в турнирной таблице выглядит следующим образом: Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Ворскла. Первые две команды попадут в Лигу чемпионов, третья – в Лигу Европы, четвертая и пятая – в Лигу конференций.

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