УАФ окончательно утвердила решение УПЛ о досрочном завершении чемпионата Украины
Исполком Украинской ассоциации футбола принял решение о судьбе сезона 2021/22 Украинской Премьер-лиги.
Сезон 2021/22 УПЛ официально завершен, сообщает официальный сайт УАФ. Исполком ассоциации утвердил решение, о чем в ближайшее время уведомит УЕФА.
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Клубы украинской Премьер-лиги поддержали предложение завершить сезон 2021/22, поскольку чемпионат не может быть доигран из-за продолжения военного положения в Украине. Турнирная таблица будет зафиксирована на 24 февраля 2022 года. Награждение призеров не будет производиться. Для окончательного утверждения требовалось подтверждение от Исполнительного комитета УАФ.
Напомним, после 18 туров пятерка команд в турнирной таблице выглядит следующим образом: Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Ворскла. Первые две команды попадут в Лигу чемпионов, третья – в Лигу Европы, четвертая и пятая – в Лигу конференций.
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