Старт чергового чемпіонату України обговорюватиметься на засіданні представників команд у Львові.

Представники керівництва клубів української Прем’єр-ліги вже цього тижня зберуться у Львові, повідомляє Tribuna.

УАФ остаточно затвердила рішення УПЛ про дострокове завершення чемпіонату України

На спеціальному засіданні будуть обговорювати можливий формат наступного розіграшу чемпіонату України. Один із варіантів для обговорення – проведення сезону 2022/23 на Заході України, де на цей момент не ведуться активні бойові дії.

Нагадаємо, сезон УПЛ 2021/22 було завершено достроково – турнірна таблиця була зафіксована станом на 24 лютого 2022 року, а нагородження призерів не відбудеться. Сьогодні, 2 травня, УАФ остаточно затвердив це рішення.

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