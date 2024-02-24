"Были предложения от Ювентуса и Наполи. Другие клубы тоже проявляли заинтересованность, но только эти две команды сделали конкретные предложения.

Шахтер почти построил "лучшую команду в истории": Судаков будет сиять в Украине, но тренер и некоторые звезды под угрозой

Мудрик, Зинченко, Малиновский и Трубин говорят, что уровень футбола в их чемпионатах совсем другой. Скорость, темп, качество игры и уровень мышления – все на высшем уровне. Невозможно сравнивать чемпионат Украины с их лигами.

Если вы хотите прогрессировать как футболист, то вам нужно переходить в одну из топ-5 лиг. При этом Шахтер формирует очень сильную команду, которая стремится не только выступать в еврокубках, но и достигать положительных результатов там.

Я чувствую себя комфортно с мячом и предпочитаю играть в атакующий футбол. Мне не очень нравится играть с большим количеством единоборств и без мяча, но я понимаю, что это неотъемлемая часть футбола, и я готов развивать эти аспекты своей игры в нужное время", – сказал Судаков в комментарии ВВС.

Напомним, недавно Георгий пролонгировал контракт с Шахтером до 31 декабря 2028 года, а его клаусула (согласно заверениям гендиректора Сергея Палкина) составляет 15 млн евро.

"Смажили шашлики, чи то щурів": динамівець замість антигероя Шахтаря, ще 20 млн для Судакова – Україна без єврокубків