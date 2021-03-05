"Встреча тренерского штаба после матча с Агробизнесом? Никакого разговора об отставке тренерского штаба Каштру не было. Был разбор, анализ, были эмоции. Каштру сказал, что нужно проанализировать, что идет не так. Потому что это не тот результат, который нужен Шахтеру, болельщикам и клубу.

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Ахметов? Общения с президентом не было. Если бы мы знали, в чем конкретно проблема, то мы бы давно этим занимались. Подготовка идет так же, как в прошлом году. Конечно, результаты давят на тренерский штаб и всех футболистов. Мы надеемся, что уже скоро увидим реакцию. Все клубы могут переживать непростые времена, этот процесс нужно пройти.

В команде никакого конфликта нет. Ситуация тяжелая, и на всех опытных футболистов это давит, потому что они должны быть примером. На них ответственность. Сейчас я больше переживаю за чемпионат Украины, чем за матчи с Ромой. Потому что чемпионат – это Лига чемпионов, надо, чтобы Шахтер играл там, где заслуживает", – сказал Срна в эфире Youtube-программы "Денисов Time".

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