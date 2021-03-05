Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков пояснив, чому матч проти Олімпіка у 17-му турі УПЛ є важливим для "гірників".

"В першу чергу нам важливо реабілітуватися після матчів з Агробізнесом і Зорею ("гірники" обидві зустрічі програли з рахунком 0:1 – прим.) – перед уболівальниками, перед усіма, перед собою в тому числі.

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Ми розуміємо, що це не той Шахтар і не ті результати, які ми повинні були показувати. Наше завдання – виграти чемпіонат. Продовжуємо працювати", – цитує Судакова офіційний сайт "гірників".

До слова, поєдинок проти Олімпіка відбудеться вже завтра, 6 березня, о 17:00. Після 16-ти турів підопічні Луїша Каштру відстають від Динамо на 4 залікові пункти.

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