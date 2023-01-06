Накануне суд во Франции перенес слушания по экстрадиции миллиардера в Украину на 19 января, а также отпустил его под залог в 1 миллион евро, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Франсуа Зиммере.

С Жеваго хотят взыскать 46 миллиардов – дело президента Ворсклы уже в суде

Решение о перенесении дела адвокаты и прокурор мотивировали недостаточным количеством времени для подготовки к слушанию по экстрадиции. Сам Жеваго назвал дело против него политическим.

"Я прошу вашего разрешения покинуть тюрьму. До следующего заседания я сделаю все, что вы просили. Я впервые в тюрьме. Я не делал тех вещей, в которых меня обвиняют в этом деле. Я не заслуживаю этого", – заявил почетный президент Ворскли.

Напомним, Жеваго подозревают в растрате $113 миллионов средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка. Бизнесмен был задержан во Франции перед Новым годом.