Суд объявил приговор организаторам договорных матчей в Испании – экс-игрок Барселоны отправится за решетку

Исторический случай в Испании – местный суд признал виновными лиц, причастных к организации договорных матчей. Несколько виновников будут отбывать тюремное заключение.

В Испании суд огласил приговор в так называемом "деле Осасуны". Руководство клуба в 2012-2014 годах организовывало матчи с фиксированным результатом, чтоб избежать вылета из Примеры. По иронии судьбы, это не помогло – команда из Памплоны в итоге покинула элитный дивизион.

Доказано, что некоторые игроки Хетафе, Бетиса и Эспаньола суммарно получили 650 тысяч евро за помощь в достижении необходимого результата.

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9 подсудимых из 11-ти были признаны виновными. Самое серьезное наказание получил Анхель Вискай – бывший менеджер Осасуны будет находиться за решеткой 8 лет и 8 месяцев. Экс-президент клуба Мигель Таверна и спортивный директор Хесус Перальта получили по 6 лет и 8 месяцев тюрьмы.

Игроки Антонио Амайя и Хави Торрес получили по году лишения свободы и 900 тысяч евро штрафа с отстранением от футбола на 2 года. К слову, последний в 2009 году провел 2 матча за первую команду Барселоны.

Это первый случай в Испании, когда виновники получили тюремный срок за коррупцию в спорте и организацию матчей с фиксированным результатом. Приговор может быть обжалован в Верховный суд Испании, сообщает AS.

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